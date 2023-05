Un jeune refusé à une soirée à Thimister parce qu’il est «basané»: le député Ben Achour dénonce «une affaire scandaleuse de discrimination et de racisme»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dimanche 30 avril, Ahmed (prénom d’emprunt) et ses copains se rendent à une soirée organisée par la Jeunesse de Thimister-Clermont. Mais le Verviétois est recalé à l’entrée, c’est d’ailleurs le seul du groupe de 8 jeunes à l’être. D’origine tunisienne, il est aussi le seul à être basané…

Le papa, en colère, a déposé plainte auprès de la police. Et le député Malik Ben Achour, qui connaît la famille, a dénoncé la situation sur Facebook. « Je souhaite de tout mon cœur que les responsables de cette situation soient contraints de réparer les dégâts qu’ils ont provoqués et qu’une suite exemplaire soit donnée à cette affaire scandaleuse de discrimination et de racisme », écrit-il.