Les chèques anti-crise jouent les prolongations à Saint-Josse

Alors que la distribution des chèques de consommation locale et solidaire bat son plein depuis le 24 avril, des journées supplémentaires sont prévues afin de permettre au plus grand nombre de continuer à accéder à cette aide exceptionnelle pour faire face à la crise énergétique.

« C'est un véritable succès qui démontre que la crise est là et qu'il faut agir pour la population. Près de 8.000 habitants sont venus récupérer nos chèques anti-crise d'une valeur de 10 euros par enfant et 25 euros par adulte. Ces montants seront dépensés dans nos commerces locaux. C'est donc une action doublement solidaire qui profite aux ménages et au tissu économique. Nous l'avions fait lors du Covid et nous n'allions pas rester les bras croisés alors que les difficultés financières sont bien présente avec l'inflation, le coût de l’énergie... Les chèques de consommation locale et solidaire sont donc de retour et leur succès est toujours au rendez-vous », s’enthousiasme le bourgmestre Emir Kir.