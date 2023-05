100 boulettes de cocaïne vendues tous les 15 jours, des sommes astronomiques sur son compte: du trafic et du blanchiment à Florennes

Une peine de trois ans de prison ferme et une amende de 8.000 € ont été prononcées, mercredi par le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d’un homme poursuivi pour des faits de trafic de cocaïne et blanchiment d’argent commis entre avril 2021 et avril 2022 à Florennes.

Le suspect a fait l’objet de près d’un an d’enquête dont il ressort, selon le parquet de Namur, qu’il vendait 100 boulettes de 0,3 ou 0,4 gramme de cocaïne tous les 15 jours. « Certains clients lui demandaient de ne plus les servir, car ils voulaient se sevrer. C’est lui qui finissait par les recontacter », expliquait le parquet de Namur lors de l’audience.