L’Union Européenne offre des billets de train gratuits à 918 jeunes Belges qui pourront partir à la découverte de l’Europe

Dans le cadre du programme « DiscoverEU », l’Union européenne offre aux jeunes de dix-huit ans la possibilité d’explorer le continent grâce à un titre de transport gratuit. Plus de 145 600 jeunes nés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ont participé à l’appel de printemps de cette année. En Belgique, 5 519 jeunes se sont inscrits. Les heureux élus pourront voyager gratuitement en train à travers l’Europe pendant 30 jours entre le 15 juin 2023 et le 30 septembre 2024. Ils bénéficieront également de réductions sur de nombreuses activités.

DiscoverEU fait partie du célèbre programme d’éducation Erasmus+. Les jeunes des pays partenaires tels que la Norvège, l’Islande, la Serbie et la Turquie peuvent également y participer. Plus d’un million de jeunes ont posé leur candidature depuis le lancement du programme en 2018. 248 000 laissez-passer ont été attribués sur l’ensemble de cette période.