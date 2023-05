Visites, expo, parcours…: le cimetière de Mons accueille des activités gratuites pour le «Printemps des Cimetières»

Le Printemps des Cimetières propose de porter un regard neuf sur le patrimoine funéraire. « Méconnu et peu mis en lumière, celui-ci mérite pourtant d’être sauvegardé et valorisé en tant qu’héritage culturel à part entière où se côtoient histoire, sculpture, architecture et écologie », précise la Ville de Mons. « L’entretien des espaces funéraires a même donné lieu à la création d’une commission, très active sur les 20 cimetières communaux ».

La Ville de Mons a donc décidé, pour la première fois, de participer au Printemps des Cimetières qui en est déjà à sa huitième édition. Du 12 au 14 mai, des activités gratuites, ouvertes à tous, seront proposées au cimetière de Mons et ailleurs.