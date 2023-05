Les étudiants du secteur hôtelier veulent re-dynamiser la région: «9 étudiants sur 10 trouvent du travail dans les 6 mois»

« On leur a donné carte blanche pour les recettes, mais elles devaient être personnelles et être ancrées dans la région. On leur demande de l’expliquer en plusieurs langues car c’est une priorité pour nous, en particulier de par la position géographique de l’arrondissement de Verviers, de leur apprendre plusieurs langues », déclare Julien Danthinne, professeur de gestion hôtelière et responsable de l’événement.

« On vit dans une région où cette pénurie se fait encore plus ressentir. En effet, on compte presque trois fois plus d’emplois hôteliers dans l’arrondissement de Verviers par rapport à la moyenne Wallonne. Cela s’explique évidemment par la situation géographique et la particularité de l’Ardenne bleue qui recense beaucoup d’établissements, le plus souvent de très grande qualité », explique Olivier Patris, directeur adjoint de la section économique de la haute école Charlemagne. La haute école se donne donc pour objectif de proposer une formation en adéquation avec la demande qui existe sur le marché.

Le salon «Ma recette avec...» se tenait ce 10 mai à la haute école Charlemagne de Verviers - M.L

Porteur

« Le premier bilan à tirer, c’est que 9 étudiants sur 10 trouvent du travail dans les 6 mois lorsqu’ils ont fini leurs études, on invite donc les jeunes à nous rejoindre » ajoute Olivier Patris. Interrogés sur la pénibilité du métier et des horaires compliqués, les professeurs assurent que la haute école Charlemagne travaille en amont sur de nouveaux modèles, afin de redonner de l’attractivité au secteur, notamment en militant pour une augmentation des rémunérations et une amélioration des conditions de travail.

La touche régionale

Il était donc demandé aux étudiants de travailler une recette personnelle dans laquelle ils pouvaient insuffler leur personnalité avec, si possible, l’un ou l’autre produit local. « On a vite compris qu’il fallait adopter une démarche d’écoresponsabilité pour se différencier. En travaillant en circuit court on peut exploiter la richesse de notre région et la transformer en atout », ajoute Julien Danthinne.

Julien Danthinne, professeur de gestion hôtelière et à l’initiative du salon se confie sur les ambitions de la formation - M.L

Une consigne bien reçue par les étudiants, comme l’explique Olivier Patris : « Il y a quelques années, ça ennuyait les étudiants qui avaient l’impression qu’on leur rajoutait une difficulté. Aujourd’hui ça a bien changé, ils sont enthousiastes à l’idée de travailler les produits régionaux et sont sensibilisés à la démarche circuit court ».

Thomas, l’un des étudiants présentant sa recette, l’a bien compris et a été encore plus loin avec une démarche zéro déchets : « J’ai réalisé une recette à base d’œuf et de fromage de Herve, j’ai donc naturellement gardé les coquilles d’œuf pour servir le produit plutôt que d’utiliser un contenant jetable. »