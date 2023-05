Décès d’Annie Houx,figure d’El Pavé Picard Binchou : l’hommage émouvant des jeunes à leur maman de théâtre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec son mari Patrick Prévot et Jean-Louis Gravis, elle avait fondé l’asbl du Pavé Picard Binchou il y a un peu plus de 30 ans. Annie en a été la présidente durant 10 ans, jusqu’en avril 2022, date à laquelle sa fille Magali Prévot a repris le flambeau.

Annie Houx, une figure binchoise. - DR

Lorsque l’on voit la quantité d’hommages et de réactions qui affluent, on se dit qu’Annie Houx était une femme qui comptait énormément pour beaucoup de personnes. « Elle a toujours été active et impliquée », témoigne sa fille. « Elle était passionnée par son métier d’institutrice primaire, à l’école de la rue Milcamps à La Louvière.