A Chimay et à Couvin, les terrasses sont désertées à cause de la météo et nos gérants perdent de l’argent

Le mauvais temps ne fait pas les affaires de nos commerçants, installés au sud du sillon Sambre et Meuse. À Couvin comme à Chimay, deux communes pourtant très touristiques, les clients et les touristes se font rares.

Jean-Pierre Millon, le patron du café « The Queen Mary », situé Grand’Rue à Chimay, n’en peut plus de « ce temps pourri ». « L’an passé, il faisait bon à cette époque de l’année puisque notre terrasse était déjà ouverte depuis avril. Ici, c’est la catastrophe. Nous n’avons même pas encore installé nos tables et nos chaises. C’est un manque à gagner. Même à l’intérieur, c’est compliqué. Car, il y a bien moins de monde. Les gens n’ont pas envie de bouger », soupire-t-il.