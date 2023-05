Saint-Hubert : appel aux bénévoles une semaine avant le coup d’envoi de la 16e édition d’Oxfam Trailwalker

Afin que l'événement se déroule dans des conditions optimales, l’équipe organisatrice est à la recherche de 40 bénévoles supplémentaires. Les 19 et 20 mai prochains, dans la grande forêt de Saint-Hubert, plus de 1000 participants viendront relever le défi d’Oxfam Trailwalker, accompagnés par près de 500 supporters et supportrices. 220 équipes participeront à ce grand défi sportif dont 152 parcourront 100 km en moins de 30 heures et 68 emprunteront un parcours alternatif de 25 km.

À leurs côtés, 200 bénévoles seront présents tout au long du parcours pour faire de cet événement un grand moment solidaire, festif et fraternel. 158 personnes sont déjà inscrites. À une semaine de l’évènement, Oxfam Belgique recherche encore environ 40 personnes qui souhaitent, par leur aide, soutenir elles-aussi ses actions en faveur d'un monde plus juste.

Au cœur d’Oxfam Trailwalker, les bénévoles sont la clé du succès de ces deux jours sportifs et solidaires. De l'accueil des équipes à la gestion des points de ravitaillement, ils et elles sont présents à chaque instant.

Les missions proposées sont des plus variées : Scanning des équipes : accueil et enregistrement des participants et participantes. Logistique : Gestion des points de contrôle (checkpoints), de l’espace repas, de l’espace repos, rangement et nettoyage en fin de mission, aménagement et démontage des espaces dans lesquels auront lieu l’évènement et balisage et dé-balisage du parcours. Animation : créer une ambiance en applaudissant les marcheurs et marcheuses, en les motivant à travers un mégaphone. Déplacements : les chauffeurs et chauffeuses de navette sont chargés du transport des bénévoles sur les différents points de contrôle, ainsi que du ravitaillement des boissons, de la nourriture et du matériel. Sécurité : une équipe de bénévoles veille à la sécurité des marcheurs et des marcheuses sur l’ensemble du parcours (présence sur les croisements entre le parcours et la route pour assurer la sécurité des participants et des participantes vis-à-vis des véhicules). Massage : une équipe constituée de masseurs/masseuses, ostéopathes, kinés et de podologues prodigue des massages aux marcheurs et marcheuses qui le souhaitent au niveau de certains points de contrôle ainsi qu’à l’arrivée des parcours. Le compte-à-rebours est lancé : une semaine avant le lancement de la 16ème édition d’Oxfam Trailwalker, toutes les bonnes volontés sont appelées à rejoindre l'aventure ! Les inscriptions sont ouvertes et possibles sur www.oxfamtrailwalker.be/benevoles jusque jeudi 18 mai.