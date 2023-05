Mondiaux de judo: battu en finale par Grigalashvili, Matthias Casse est vice-champion du monde en -81kg

Après deux grosses attaques esquivées de justesse dans la première minute, Casse a encaissé un waza-ari à l’entame de la dernière minute et une 4e défaite sur ses six derniers combats face au Géorgien.

Matthias Casse, numéro 2 mondial, n’a pu aller chercher un second titre mondial après celui conquis en 2021, laissant à Tato Grigalashvili, 23 ans, le soin de conserver sa couronne.

L’Anversois, 26 ans, avait remporté ses quatre premiers combats à Doha avant de chuter face au numéro 1 mondial qu’il espérait pourtant battre comme en finale des Mondiaux à Budapest et pour la médaille de bronze des JO de Tokyo.

Matthias Casse rajoute cependant une médaille d’argent mondiale à son palmarès après Tokyo 2019 et Tashkent 2022. Il compte une victoire au Masters de 2019 et trois succès en Grand Chelem. L’Anversois est aussi deux fois vice-champion d’Europe ajouté à une médaille de bronze à l’Euro.

À 23 ans, Grigalashvili ajoute une ligne à son impressionnant palmarès composé désormais de deux titres, une médaille d’argent et deux médailles en bronze aux Mondiaux, six médailles en Grand Chelem, dont deux succès, deux titres au Masters et deux titres européens.

Les deux médailles de bronze en -81kg ont été remportées par le Japonais Takanori Nagase et le Sud-Coréen Joonhwan Lee.