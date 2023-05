La rénovation de la maison de repos «Les Templiers» est abandonnée, à Fleurus… mais un autre projet verra le jour à Wanfercée-Baulet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sur un de ses terrains de la rue de la Chenée, à Wanfercée-Baulet, le CPAS de Fleurus compte ériger une toute nouvelle maison de repos, d’une capacité d’une septantaine de lits. Dans les faits, on n’en est encore qu’à l’étude menée par Igretec, on n’a aucune idée de ce à quoi ce futur bâtiment ressemblera. Ce qui est certain c’est qu’il s’y fera bien. Et ça, les riverains le savent bien et s’y opposent déjà fermement.