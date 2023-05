Stéphane Jaspart et Audry Scevenels se confient dans LaMeuse Foot sur le titre historique de Warnant

de videos

On ne pouvait pas passer à côté : le titre de champion de Warnant, au sommet du football amateur, devait être mis à l’honneur dans LaMeuse Foot. Pour l’occasion, le T1 Stéphane Jaspart et le buteur Audry Scevenels, présent aux Burettes depuis 2017, sont revenus sur leurs exploits. « On en profite tous les jours, c’est magnifique. Je crois que dans 10 ou 15 ans on parlera toujours de ce titre », glisse Stéphane Jaspart qui voit son club succéder au palmarès à des institutions comme les Francs Borains et la RAAL. « Je pensais que nous étions arrivés au maximum avec ce groupe, sans que ce soit péjoratif, avec 62 points la saison passée. J’avais peur que ce soit plus compliqué mais dès le premier match c’était parti et on n’a jamais lâché cette première place. L’équipe n’a jamais stressé parce que le but de départ était de prendre du plaisir, avec des petits objectifs à court terme. »

Audry Scevenels est aussi revenu sur ce qui fait l’identité du club villersois. « Warnant reste un club villageois, il y a vraiment une âme dans ce club. Chaque joueur le ressent et se met au diapason de l’équipe, c’est ce qui est magnifique. On peut enlever un joueur à la place d’un autre, on ne voit pas la différence. Chaque joueur peut-être titulaire. »