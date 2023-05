Le PTB et les Engagés inquiets par l’interdiction de manifester que prépare le gouvernement

Ils craignent que, de la sorte, des droits fondamentaux soient bafoués, et ont réclamé mercredi d’entendre les syndicats. Une demande qui n’a pas recueilli le soutien de la majorité.

Cette interdiction s’appliquerait aux fauteurs de troubles qui se seraient déjà fait remarquer durant des manifestations. Elle fait suite à des rassemblements qui ont dégénéré et ont mené à des accrochages et des destructions, par exemple en 2021 et 2022 contre les mesures corona. L’interdiction ne serait appliquée que pour une série limitée d’infractions comme la destruction, la violence contre la police et les journalistes, et le fait de bouter le feu durant une manifestation, et ce pour une durée limitée.