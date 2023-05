Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quelques mois plus tard qu’initialement envisagés, ils sont enfin là, les trois distributeurs de cash « Batopin » prévus sur la Grand-Place de Binche. On les attendait normalement en janvier 2023, mais manifestement, cela a pris plus de temps que prévu, bien que les travaux d’aménagement et d’installation étaient déjà en cours en novembre 2022. Les locaux sont situés dans un ancien commerce, au 16 de la rue Notre-Dame, en bordure de la Grand-Place.

Sur la Grand-Place de Binche. - DR

