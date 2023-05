Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Événement marquant de la commune de Gerpinnes, la Sainte Rolende se prépare : cinq jours de festivités et pèlerinages attendent les marcheurs et les Gerpinnois et le programme est chargé pour la Commune, le Syndicat d’initiative et les douze compagnies participantes.