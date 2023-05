La rue de Gand à Ath fermée dès le 15 mai en vue de futurs travaux en faveur de la mobilité douce

Dans ce cadre, de nouveaux sondages nécessaires pour les impétrants (gaz, eau, électricité, téléphonie…) seront effectués dès le 15 mai prochain. Durant ces interventions, la circulation sera déviée via la rue Juste-Lipse.

Les aménagements de la voirie resteront eux sensiblement similaires à ceux d’aujourd’hui. Le nombre de places de parking ne sera pas modifié mais sera mieux défini à l’image de ce qui se fait dans le centre-ville. Du mobilier urbain, une rampe PMR pour la piscine et des espaces végétalisés seront également agencés.

Refaire l’égouttage

Les travaux qui seront exécutés dans la rue de Gand sont relativement lourds car l’intercommunale Ipalle profite de ce chantier pour remplacer une partie du réseau d’égouttage et pour en « chemiser » une autre, afin de le rendre pleinement fonctionnel.

De plus, les différents intervenants tels que Proximus, Ores, et la SWDE se sont également associés à notre chantier afin de remplacer l’ensemble de leurs conduites et câbles.

La rue profitera donc d’une remise à neuf de fond en comble.