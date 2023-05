La Flandre veut se défaire de la tutelle du fédéral pour les quotas de médecins: «Il nous faut une solution structurelle»

Tel est le message qu’ont lancé mercredi au parlement flamand des représentants N-VA et CD&V. « Nous ne pourrons résoudre la pénurie de médecins que si la Flandre peut décider en toute indépendance du nombre de places pour étudiants et médecins et des moyens adéquats », a lancé Brecht Warnez, élu CD&V.

La Flandre a décidé la semaine dernière d’ouvrir 1.600 places en études de médecine pour l’année académique prochaine. Soit un nombre bien plus élevé que le quota proposé par la commission de planification, qui relève du fédéral. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a cependant laissé entrevoir la possibilité de négocier pour gonfler le quota en faveur de la Flandre, qui doit faire face ces dernières années à un manque de médecins et dentistes.