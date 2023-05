Décès de Cédric, 39 ans, à La Hestre : le parquet requiert les coups et blessures prémédités mais sans intention de tuer !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le mercredi 15 juin 2022, Cédric Wargnies, 39 ans, papa de quatre enfants (deux garçons d’un an et trois ans et deux filles de 8 et 10 ans) a rendu son dernier souffle à l’hôpital. Le trentenaire avait été victime d’une agression trois jours plus tôt.