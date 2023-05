Primoz Roglic rassure après sa chute dans la 5e étape du Giro: «Tout va bien»

Roglic a été impliqué dans la chute survenue à 7 km de l’arrivée mais est parvenu à revenir rapidement sur le groupe de tête. « Tout va bien mais cela aurait pu être pire », a réagi Roglic. « Mes équipiers ont réalisé un énorme travail pour me ramener. J’ai encore eu beaucoup de chance lors de la deuxième chute. Ils sont tombés devant moi et m’ont touché la jambe. Je suis content d’avoir franchi la ligne. »

Le Slovène a également pu parler durant la course avec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) après la première de ses deux chutes survenue en début de course à cause d’un chien. « Remco m’a dit que tout allait bien. Heureusement », a conclu Roglic.