Les travaux de la galerie Léopold II, à Spa, touchent à leur fin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nos jours, rares sont les travaux qui terminent à l’heure. Forcément, plus ils sont gros, plus il y a d’imprévus et d’impondérables. À Spa, les travaux de restauration de la galerie Léopold II sont parmi les plus impressionnants qui soient. la galerie a dû être entièrement démontée.