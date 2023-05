Edito - À la télé aussi, on ne prête qu’aux riches

Georges-Louis Bouchez est finalement une aubaine pour ses partenaires de gouvernement : trois petits tours, puis s’en va dans une émission de téléréalité et la ministre Petra De Sutter n’a même plus à envoyer la patate chaude dans la boîte aux lettres du PS pour alléger la pression qui l’étreint avec ces affaires de bpost et de ses collaborateurs payés par l’entreprise publique. Plus personne ne se demande pourquoi on n’a toujours pas de deal avec Engie sur le dossier nucléaire, simple exemple… On ne prête qu’aux riches : une personnalité clivante comme l’est le président du MR, c’est le buzz garanti, bon ou mauvais, même lorsqu’il ne s’agit que d’un jeu. C’est fascinant… On a donc remis une pièce dans le bastringue : Bouchez en prend pour son grade dans les médias et sur les réseaux sociaux. Juste ou injuste, ça soulage les uns et ça permet à l’autre de soigner sa « culture de l’excuse » : tous ceux qui le critiquent sont de mauvaise foi et lui se retrouve seul contre tous, comme s’il était le seul problème politique de ce pays ; il aime à le rappeller parfois. Bref, un win-win un peu tordu.

Dans la presse flamande, on a même parlé « d’assassinat télévisuel », ce qui est assez étonnant, car en Flandre, on est habitué à voir les politiques dans des émissions de jeux ou de téléréalité, un genre qui n’est pas répandu en Wallonie, ce qui explique sans doute une certaine incompréhension au sud du pays. En Flandre, c’est quasiment devenu un must en termes de notoriété ou de popularité. Celle de Bouchez a-t-elle été mise à mal avec ce « bad buzz » ? Certains observateurs de la politique flamande le pensent, rien n’est pourtant moins sûr. On verra…