Les taux de crédits hypothécaires de plus en plus élevés: Dermagne demande une hausse des taux d’épargne, «les banques profitent de l’inertie des clients de façon peu éthique»

Les banques ont alors relevé les taux de leurs crédits hypothécaires, qui s’affichent aujourd’hui entre 3,14 et 4,58 % en fonction des banques et des formules. À titre de comparaison, la moyenne était de 1,38 % au début de 2022 (prêt à taux fixe sur 20 ans). La hausse a sans doute influencé les candidats acheteurs ; le nombre de prêts en janvier et février s’élevant à 32.600, la moitié de la moyenne des 5 dernières années.

Comment les banques réagiront-elles au coup de sang du ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS) ? Ces dernières années, on s’est habitué à des taux hypothécaires et d’épargne très bas, ce qui faisait le bonheur des candidats propriétaires et le malheur des épargnants. Pour contrer l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a remonté ses taux directeurs (à 3,50 % suite à la sixième hausse depuis juillet 2022).

Et les taux d’épargne ? Ils ont, certes, été revus à la hausse depuis le famélique taux plancher de 0,11 % de ces dernières années, mais pas dans les mêmes proportions que les taux hypothécaires, loin de là. « Les deux taux ne sont pas liés », répond-on chez BNP Paribas Fortis. Illustration immédiate : le guide épargne.be relevait, mercredi, que le meilleur taux était offert par la Banque Santander (2 % de taux global : taux de base + prime de fidélité… Mais à condition d’y déposer au moins 125.000€ !!). Plus de la moitié des offres disponibles relevées par le site végétait sous la barre du pour cent !

Les banques se défendent

Si les deux taux ne sont pas liés, la différence entre eux apparaît bien trop importante. Comment l’expliquer ? Difficilement pour plusieurs observateurs qui pensent que les banques commerciales ont une marge de manœuvre pour se montrer plus généreuses sans se mettre en difficulté.

Du côté des banques, on évoque la prudence, une période de transition et de sécurisation de leurs portefeuilles de prêts accordés à bon marché. « Nous observons à ce stade comment le marché va évoluer. Les taux sont très volatils », explique-t-on chez Belfius. « Pour rappel, nous étions la première grande banque à augmenter les taux de nos comptes d’épargne. Et nos comptes sont accessibles à tous sans plafonnement (…) Outre le compte d’épargne, Belfius propose, via ses différents canaux, de nombreuses solutions d’investissement. La relation avec nos clients est basée sur une approche globale et pas seulement sur les taux du compte d’épargne. »

Le ton n’est pas différent chez BNP Paribas Fortis où l’on fait remarquer, de façon acidulée, « qu’on ne leur a pas posé cette question lorsqu’ils n’ont pas suivi, à l’époque, les taux devenus négatifs de la Banque centrale européenne. Il y a toujours un décalage entre les taux de la BCE et les taux d’épargne. Nous devons trouver un équilibre entre les actifs et les passifs. Là, on étudie la situation et on agira en conséquence ».

BNP insiste aussi sur leur nouveau compte d’épargne en ligne, « très accessible », sans aucune condition (mais il est plafonné à 100.000 €) qui offre un taux de 1,25 % « et connaît un succès conséquent ». Les grandes banques préfèrent aussi mettre l’accent sur d’autres formules d’épargne redevenues plus rentables (obligations, comptes à terme…).

« Attitude peu éthique »

L’économiste Étienne de Callataÿ (Orcadia) n’est pourtant pas indulgent avec elles… ni avec les clients : « Le premier responsable, c’est le client qui manque de réactivité, plus consommateur que consommacteur », dit l’économiste. « Face à ces clients peu mobiles, les banques profitent de leur inertie de façon peu éthique. Je pense que le gouvernement a les leviers suffisants (en matière de privilèges fiscaux liés à certains produits comme ceux de l’épargne-pension, par exemple) pour faire comprendre aux banques qu’elles seraient bien inspirées de rehausser leurs taux si elles ne veulent pas subir des mesures déplaisantes ».