GPS, caméras... et même boîte noire: la technologie embarquée dans votre véhicule peut servir à vous espionner!

La technologie embarquée dans votre véhicule peut servir à vous espionner. Le GPS mémorise automatiquement les dernières destinations et de manière générale les endroits où vous avez stationné. Et si cela ne suffisait pas à vous suivre à la trace, Le système eCall est désormais obligatoire dans les nouvelles voitures pour pouvoir vous géolocaliser automatiquement si vous êtes inconscient en cas d’accident. L’Europe impose également le Event data recorder, une boîte noire qui enregistre les données, notamment la décélération, dans les 30 secondes qui précèdent le sinistre.

Par ailleurs, des informations sont récoltées sur le mode de conduite utilisé (sport ou autres), la répartition des trajets selon leur longueur, le déclenchement éventuel d’une alerte précollision, voire du freinage d’urgence automatique, etc.

Quand on vous disait que vous n’aviez plus de secrets pour votre voiture… et ceux qui parviendraient à récupérer ses précieuses données. Aux États-Unis, un conducteur a déposé plainte pour violation de sa vie privée. Des employés de Tesla ont partagé les images des caméras embarquées à l’insu des automobilistes filmés.