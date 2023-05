Le Standard devrait connaître un mercato estival agité: voici les dix dossiers que les Liégeois vont devoir régler au plus vite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Standard devrait connaître, sur le front du mercato, un été agité. Parce qu’il est clair que plusieurs joueurs débarqueront à Sclessin pour offrir à Ronny Deila un effectif mieux adapté à ses attentes et susceptible de permettre à son équipe de franchir un nouveau palier. Mais aussi parce que le chassé-croisé sera important entre les éléments que le club liégeois a prêtés et qui rentreront donc au bercail, en transit, et ceux qu’il a accueillis sous forme de location, avec ou sans option.