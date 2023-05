La réforme des collectes le 15 mai à Bruxelles inquiète: «Sans collecte de rattrapage, on va créer le chaos sanitaire»

Tri de déchets organiques obligatoire, nouveau calendrier de sortie des poubelles, collecte en soirée, ramassage des sacs poubelles blancs réduit à un passage par semaine dans certaines communes (Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Evere, Ganshoren, Haren, Jette, Neder-Over-Heembeek, Uccle, Watermael-Boitsfort et les deux Woluwe)... La réforme des collectes entrera en vigueur le 15 mai à Bruxelles. Si l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) communique massivement depuis quelques jours et distribue le calendrier des collectes, de nombreuses communes gardent des craintes quant à la mise en oeuvre des changements et ses retombées.

Comme d’autres communes, Evere pointe une communication « ratée » et très tardive. « On communique 10 jours avant la réforme alors qu’on est en plein congé pour les francophones. Les gens seront confrontés à une réforme en rentrant ! », note le bougmestre f.f. Ridouane Chahid qui a lancé sa propre campagne d’information . « Il faut avoir l’honnêteté de reconnaître que le timing n’es pas adéquat. »

Face à la fracture numérique et linguistique, toute une partie de la population pourrait passer à côté de l’information. « Je crains que Bruxelles-Propreté n’ait lancé la réforme sans se donner les moyens suffisants pour contrôler et accompagner afin que tous se passe bien », confie Deborah Lorenzino (DéFI), échevine à Schaerbeek.

Même discours à Ganshoren. « Si les éboueurs font grève, que vont devenir les sacs poubelles vu qu’il n’y a plus qu’une seule collecte par semaine ? Quelle est la capacité de l’ABP à mener véritablement cette réforme, qui est très jolie sur papier mais dans les faits va être un véritable tremblement de terre dans certains quartiers sur le plan visuel ? », s’inquiète l’échevin Stéphane Obeid (MR).

« Chaos sanitaire »

L’ABP a découpé les communes en plusieurs zones et modifié l’horaire de sortie pour beaucoup d’habitants. « C’est le bordel complet, avec plusieurs jours de collecte selon le sac et la zone. Ça va organiser la malpropreté, c’est pire que ce que je craignais ! », se révolte Vincent De Wolf (MR), maïeur d’Etterbeek.

Selon Berchem-Sainte-Agathe, on a mis la charrue avant les boeufs en imposant autant de changements d’un coup. « On a besoin de deux collectes de sacs blancs par semaine. Avec la réforme, je crains la formation de dépôts clandestins, d’autant plus que des rues sont souvent oubliées », lâche le maïeur Christian Lamouline (Les Engagés).

Du côté de Saint-Josse, la collecte en soirée ne convainc pas. « Ce n’est pas si simple de faire des tournée en horaire décalé. Un camion poubelle fait énormément de bruit, tout le monde va être impacté car pour arriver aux 30 % des rues concernées, il faut passer les 70 % des rues », pointe le bourgmestre Emir Kir qui déplore la réduction de services à la population et craint que certains habitants doivent vivre parmi les poubelles. « On s’intéresse plus à l’organisation des collecte squ’à la propreté. Je ne vois pas le clean.brussels dans la réforme. »

Emir Kir. - Elio Germani

À Auderghem aussi on appréhende la réforme. « On risque d’avoir des poubelles en rue un peu n’importe quand avec les désagréments en terme de propreté publique. Ça va de nouveau être aux équipes communales de suppléer », estime la bourgmestre Sophie de Vos (DéFI).

Craignant aussi pour l’état de ses trottoirs, Woluwe-Saint-Pierre va imposer l’utilisation du bac orange, comme il l’a fait avec les poubelles rigides afin d’éviter que les sacs ne soient déchirés par les animaux.