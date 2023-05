Guerre en Ukraine: les États-Unis transfèrent des fonds russes saisis et les affectent à l’Ukraine, «le premier mais pas le dernier»

« J’avais autorisé le transfert de ces fonds (…) pour remédier aux maux de la guerre injuste » menée par Moscou en Ukraine, rappelle-t-il dans un communiqué. La somme « a désormais été transférée au Département d’État et sera dédiée à cette cause », ajoute-t-il.

Les États-Unis avaient annoncé en mars 2022, peu après le début de l’invasion, la création d’une cellule dédiée à la poursuite des « oligarques russes corrompus » et de tous ceux qui violeraient les sanctions adoptées par Washington contre Moscou.

Depuis, les Américains ont sanctionné et bloqué des navires et avions pour une valeur de plus d’un milliard de dollars, ainsi que gelé des centaines de millions d’avoirs d’élites russes sur des comptes américains.

Ils ont notamment saisi en avril 2022 des fonds appartenant au milliardaire russe Konstantin Malofeïev, qui est considéré comme l’une des principales sources de financement des séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.

En parallèle, la justice américaine l’avait inculpé pour avoir cherché à acquérir et à diriger en cachette des médias à travers l’Europe, en violation des sanctions pesant contre lui.