62% des Belges ont délibérément moins utilisé leur voiture à cause de l’augmentation du prix des carburants

L’enquête de l’assureur pointe néanmoins des différences selon le profil du conducteur. Ceux qui roulent moins de 7.500 km par an sont les plus nombreux (65 %) à avoir négligé le volant. Les gros rouleurs (+ de 25.000 km annuels) ne sont que 53 % à l’avoir fait. Par contre, l’âge de l’automobiliste n’a joué aucun rôle. L’écart est très faible entre les jeunes et les seniors.

« Outre le fait qu’ils conduisent moins, les Belges économisent également sur les coûts liés à leur véhicule : 37 % disent avoir récemment économisé sur l’entretien de leur voiture pour des raisons financières », pointe Laurence Gijs, porte-parole d’AG. Près de 17 % ont limité les dépenses sur les pneus tandis que 14 % déclarent avoir effectué des réparations plus tard ou pas du tout. Un peu plus d’une Belge sur quatre a aussi retardé ou réduit ses visites au car-wash.

Au niveau des régions, 36 % des Flamands ont économisés sur les frais liés à leur voiture, contre 45 % dans le Sud. « Par extension, nous constatons des différences au niveau de l’entretien (19 % au Nord contre 26 % au Sud) et des réparations (12 % au Nord contre 16 % au Sud », compare notre interlocutrice. En revanche, les séances de nettoyage ont été plus ignorées dans le Nord (28 %) que dans le Sud (22 %).

Un groupe important de Belges (plus de 47 %) estime qu'il est important que les réparations soient effectuées de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement. AG rappelle qu’il est actif dans ce domaine notamment avec de plus en plus de « green parts » (pièces de rechange d'occasion) utilisées dans les réparations.