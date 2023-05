L’élu républicain George Santos accusé de nombreux mensonges estinculpé par la justice fédérale

Des fraudes pour lesquelles Georges Santos a plaidé non coupable.

L’élu de l’État de New York de 34 ans, inculpé par un grand jury, a comparu devant un tribunal fédéral de Central Islip, à l’est de la mégapole américaine, et a été remis en liberté contre une caution de 500.000 dollars, a indiqué une porte-parole du parquet fédéral du district est de New York. Il a été convoqué pour une prochaine audition le 30 juin.