Nouvelles tensions au PSG: les Ultras décident de suspendre leur soutien au club jusqu’à nouvel ordre

Au lendemain de la réunion de ce mardi 9 mai avec les dirigeants sangermanois, le CUP a publié un communiqué officiel : « À l’issue de la réunion, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu’à nouvel ordre ».

Il va donc boycotter les matchs de l’équipe. Cette décision est une réponse l’interdiction de déplacement décidée par le PSG à troyes, mais aussi une protestation contre la politique de transfert du club et à l’intérêt de la direction pour l’achat du Stade de France. Le PSG joue actuellement au Parc des Princes, son antre de longue date, que le CUP ne veut pas quitter.

« Nous ne serons plus présents au Parc des Princes ni en déplacement », précise le communiqué. Les derniers événements et l’état de nos relations communes avec la direction nous laissent penser que c’est la meilleure et l’unique solution susceptible de préserver un avenir commun. »