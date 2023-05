Divock Origi y croit toujours malgré la défaite de l’AC Milan face à l’Inter en Ligue des champions: «Il faudra finir les actions»

Après la défaite face à l’Inter à San Siro (0-2) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, notre Diable rouge Divock Origi, absent du onze de départ mais entré à l’heure de jeu, ne s’est pas étalé sur le match de ce mercredi soir, préférant déjà lancer le deuxième match en évoquant les ingrédients à mettre pour renverser la vapeur et aller chercher la finale de C1.

« On a bien préparé ce match, après en demi-finale de Champions League, il y a beaucoup de facteurs. Ils ont mis des buts, on a eu des opportunités, mais voilà. Il y aura encore un match. Il faudra entrer sur le terrain et être courageux. Il faudra faire le meilleur match possible. Il faudra finir les actions et gagner le prochain match », a déclaré le joueur de 28 ans au micro de Canal +.