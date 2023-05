Une météo «à la belge» ce jeudi: de la grisaille et de la bruine avant des éclaircies… et un risque d’averses orageuses et de coups de tonnerre

Le ciel sera d’abord gris, parsemé de nuages bas en de nombreux endroits et parfois de quelques bruines. En Ardenne, du brouillard planera ci et là. Plus tard dans l’avant-midi, des éclaircies seront possibles mais des averses locales seront aussi à craindre. Localement, ces averses seront intenses, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 13ºC et 18ºC. Le vent de nord-ouest sera faible dans l’intérieur du pays et généralement modéré à la mer.

Vendredi, la nébulosité sera abondante avec une zone de pluie qui traversera notre pays d’est en ouest. Dans l’après-midi, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra depuis le nord-est, mais le risque d’une averse persistera. Les maxima seront compris entre 12 ou 13 degrés sur les hauteurs ardennaises et jusqu’à 18 ou 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré dans l’intérieur et assez fort au littoral, tournant au nord-est.