Election «truquée», injures, provocations: de retour sur la chaîne CNN, Donald Trump se lâche

Ce « town hall », un grand rituel de la politique américaine, était la première apparition médiatique de l’ancien président américain depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle par un tribunal de New York. Donald Trump a d’ailleurs longuement moqué son accusatrice, la qualifiant de « tarée ».

Et, mercredi soir, Donald Trump a une nouvelle fois martelé – sans preuve – que ce scrutin était « truqué ».

Il faudrait être « un idiot » pour ne pas le reconnaître, a lancé d’un ton taquin le républicain à la cravate rouge. L’ancien dirigeant, favori pour la primaire républicaine, ne s’est pas non plus fermement engagé à accepter le résultat de la présidentielle de 2024.

– « Honteux » -

Le choix du New Hampshire pour ce « town hall » ne devait rien au hasard. Cet Etat frontalier du Canada est parmi les premiers à organiser ses primaires républicaines début 2024. Une victoire garantirait à Donald Trump un élan précieux pour la suite de sa campagne.

Devant un public acquis à sa cause et souvent hilare -- des électeurs ayant l’intention de voter à la primaire républicaine -- l’ancien président a commenté pêle-mêle plusieurs dossiers brûlants de l’actualité américaine. Et a jeté un pavé dans la mare en exhortant ses collègues républicains à provoquer un défaut de paiement sur la dette américaine, à moins de coupes budgétaires « massives ».

L’ancien locataire de la Maison Blanche, connu pour sa promesse de construire un « mur » à la frontière avec le Mexique, a aussi prédit que jeudi, date à laquelle un afflux de migrants est attendu en raison de l’expiration d’une mesure sanitaire, serait un jour « honteux ».

Il s’est par ailleurs montré extrêmement évasif sur la guerre en Ukraine, refusant de dire concrètement s’il souhaitait une victoire de Kiev ou de Moscou.

Sur l’avortement, dossier sur lequel les républicains sont de plus en plus mal à l’aise, Donald Trump a là encore refusé de dire s’il promulguerait une interdiction nationale de l’avortement.

Il a multiplié les attaques contre son successeur Joe Biden, son possible rival en 2024, assurant qu’il était « sérieusement en train de lui mettre la pression ».

– « Pas quelqu’un de bien » -

Cet échange a souvent été tendu. « Vous n’êtes pas quelqu’un de bien », « vous ne savez pas de quoi vous parlez »… l’ancien président a plusieurs fois injurié la modératrice Kaitlan Collins, étoile montante de CNN.

Sous sa présidence, le milliardaire avait multiplié les coups d’éclats contre les médias, et particulièrement CNN, qualifiés « d’ennemis du peuple ».