Un triple Ballon d’Or détruit Lionel Messi sur son départ présumé en Arabie Saoudite: «Ce choix est médiocre»

Les rumeurs d’un départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite s’intensifient. Alors que l’Argentin a très probablement entériné son divorce avec le PSG après son escapade saoudienne survenue lundi dernier, l’AFP a révélé ce mardi que la Pulga avait d’ores et déjà donné son accord au club saoudien d’Al Hilal en vue de la saison prochaine. Une rumeur rapidement démontée par le clan du joueur mais qui n’a pas manqué de faire réagir. Au cours d’un débat animé sur la chaîne de télé néerlandaise Ziggo Sport, le triple Ballon d’Or (1988, 1989, 1992), Marco van Basten, a en effet critiqué ce présumé choix de Leo Messi.

« L’avenir de Messi en Arabie Saoudite ? Je pense que ce choix est médiocre et qu’il ira là-bas pour encaisser encore beaucoup d’argent », a déploré l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de l’AC Milan, désormais consultant. « Tu as énormément gagné, vas faire des choses que tu aimes. Je n’arrive pas à imaginer cela. Tu es encore ton propre patron, n’est-ce pas ? Alors tu peux jouer au football là où tu le souhaites, non ? »