La triste nouvelle est tombée comme un couperet: porté disparu à Sérifontaine, Jérémy a été retrouvé sans vie après un possible enlèvement

Les circonstances de son décès restent à déterminer. Nos confrères évoquent un « possible enlèvement ».

Depuis plusieurs jours, un avis de disparition était repartagé sur Facebook. Jeremy, un habitant de Sérifontaine dans l’Oise, en France, n’avait plus donné signe de vie depuis le 6 mai dernier. La triste nouvelle est finalement tombée comme un couperet ce mercredi. Selon le Courrier-Picard , l’homme de 34 ans a été retrouvé sans vie dans un champ de colza dans l’Eure.

Sur les réseaux sociaux, le club de l’US Etrepagny rend hommage à celui que ses proches surnommaient « Benzé », en tant que grand fan de Karim Benzema : « Le président, le bureau et le club d’Etrepagny envoient leurs plus sincères condoléances aux parents et aux proches de Jeremy Gressent disparu tragiquement. Nous sommes également solidaires du club de Serifontaine, envers lequel Jeremy a toujours été fidèle… Repose en paix Benze ».