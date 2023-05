La reine Mathilde à cœur ouvert depuis le Vietnam: «Partout où je vais, j’essaie de m’en tenir à mon fil rouge»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Majesté, vous terminez à nouveau une visite courte et fatigante. Cette année, il y a eu coup sur coup le Bangladesh, l’Égypte avec votre fille aînée, la visite d’État en Afrique du Sud avec le Roi et, maintenant, le Vietnam avec Unicef Belgique. Comment faites-vous pour tenir ? Vous prenez des vitamines ? Dites-nous tout !

Tout vous dire ? (Mathilde rit). En fait, c’est un concours de circonstances. Cette visite au Vietnam a dû être reportée à cause de l’épidémie de Covid. Cela a aussi été le cas du Bangladesh. Il était important à mes yeux de faire ces deux visites de terrain car je n’en avais plus faites depuis 4 ans. C’était au Kenya. Je vous rassure, ce ne sera pas comme cela chaque année. Je reste une personne et j’ai besoin, comme vous, de me ressourcer.

On vous sent plus à l’aise avec les gens. On vous a même vue danser !

Il est difficile de ne pas réagir quand on voit les enfants danser autour de vous. On ne peut que participer. Lors de mon cours séjour, j’ai reçu beaucoup d’énergie lors de mes rencontres. Je pense à cette fille que j’ai entendue à l’école où on a parlé de la santé mentale. Elle était très émue et cela m’a touchée. Elle m’a dit qu’elle avait réuni tout son courage pour convaincre ses parents à poursuivre ses études. J’espère qu’elle aura un bel avenir car elle fait partie des meilleures élèves de sa classe. J’ai senti que les autres élèves autour du cercle étaient aussi touchés car certains se reconnaissaient dans son histoire. Quand j’ai demandé quel était son rêve, elle m’a répondu que ce serait de pouvoir rendre un jour ce qu’elle a reçu.