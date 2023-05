«Class of 09» : que vaut cette mini-série qui fait forcément penser à «Quantico»? Quand l’intelligence artificielle déborde complètement du cadre, le FBI vacille sur ses bases… Voilà résumée cette nouvelle fiction avec Kate Mara, à découvrir très prochainement sur Disney +. La crème du FBI en 2009, 2023 et 2034. - Disney+

Par Jean-Philippe Darquenne

Annonçons-le d’emblée : la mini-série « Class of ‘09 », qu’a lancée ce mercredi 10 mai le service de streaming américain Hulu, ressemble assez fort à « Quantico » (2015-18), qui a révélé la jolie Priyanka Chopra Jonas, qui est actuellement à l’affiche du film romantique « Love Again ». On y suit en effet quelques agents du FBI à différentes époques, et d’abord en 2009, lorsqu’ils sont arrivés à Quantico pour leur exigeante formation. de videos Lire aussi «Elle est magique», «C’est une formidable actrice»: Priyanka Chopra et Sam Heughan évoquent leur admiration pour Céline Dion à l’occasion de la sortie de «Love Again» (vidéo) Autre point commun avec « Quantico », la série : le focus est surtout fait sur une femme, Ashley Poet, incarnée par Kate Mara, connue pour ses compositions dans « House of Cards » et « A Teacher », et qui sera de la saison 6 de « Black Mirror ». Ici, son personnage est une ancienne infirmière qui a décidé d’aider à ce que justice soit faite via « le bureau », et sont dans son cas les « stagiaires » dont elle se rapproche. Parmi eux, il y a d’abord Tayo Michaels, joué par Brian Tyree Henry, qu’on avait vu dans la série « Murder » et qui a épaté bien des gens, fin de l’année dernière, dans le film « Causeway » (Apple TV +) avec Jennifer Lawrence. Parmi ces recrues privilégiées, il y a aussi l’ex-flic Murphy, campé par Jake McDorman (« Limitless »), Hour (Sepideh Moafi), fille d’immigrés iraniens, et Lennix (Brian J. Smith), qui a des aspirations politiques.

Lire aussi «Black Mirror» revient pour une saison 6: le casting promet du lourd! (vidéo) Dans un premier temps, on voit ce petit monde aux entraînements et aux cours. Puis on les retrouve aujourd’hui, en 2023, au moment où Poet fait irruption dans la maison d’un certain Amos Garcia (Raul Castillo). Tayo, pour sa part, investigue une organisation séparatiste dans le Montana et Hour développe une puissante nouvelle base de données. A ce propos… Dans le futur, et précisément en 2034, il s’est passé bien des choses au « bureau » et elles sont moins positives que le fait que Tayo en soit devenu le directeur. En 2023, quelque chose de très néfaste s’est produit – ce qui est décrit de manière très brutale -, et cela a conduit l’humanité à se faire protéger par une intelligence artificielle des plus sophistiquées. Laquelle a aussi de gros inconvénients. Après lui avoir dit qu’il s’était séparé de sa femme, Lennix parle à Poet de ces « nombreuses attaques contre le FBI ». « Le bureau qu’on a connu n’existe plus ». Quant à cette dernière, elle reçoit un soir la visite inattendue d’un homme qui lui dit qu’elle n’est qu’une marionette du système judiciaire. Des mots qu’elle questionne après l’intervention, chez elle, de gens du FBI, qui neutralisent cet homme. Elle se rend compte alors, et en effet, qu’elle est contrôlée…