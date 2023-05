Des nouvelles poubelles de tri dans les stations de la Stib

La présence de poubelles est primordiale pour offrir aux voyageurs et voyageuses des stations propres et accueillantes. La Stib et Bruxelles Mobilité se sont mis en quête d’un nouveau modèle répondant aux dernières normes de sécurité. Ils ont testé un modèle à la fois durable, esthétique et doté de sacs transparents à la station De Brouckère.

Au total, 552 îlots de tri seront progressivement installés dans les stations de métro et prémétro du réseau de la Stib. Les 16 premières stations seront équipées entre début mai et la mi-juillet, à un rythme de deux à trois stations par semaine. Le planning prévoit de commencer par les stations Vandervelde, Roodebeek, Tomberg, Gribaumont, Joséphine-Charlotte, Diamant, Boileau, Ribaucourt, Yser, Botanique, Madou, Hôtel des Monnaies, Horta, Albert, Lemonnier et Bizet. Les autres stations suivront dans la foulée. L’ensemble des stations seront pourvues de ces nouvelles poubelles d’ici la fin 2023. Le nombre d’îlots par station dépend de sa taille et de sa fréquentation.