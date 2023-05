Rihanna et ASAP Rocky: le prénom de leur premier enfant dévoilé, c’est un hommage à un célèbre rappeur

En février dernier, alors qu’elle assurait le show de la mi-temps du SuperBowl, Rihanna dévoilait son baby-bump, annonçant ainsi être enceinte de son second enfant.

Avec ASAP Rocky, la chanteuse semble plus épanouie que jamais. Si l’arrivée du petit second ne devrait plus trop tarder, beaucoup de fans se demandaient encore comment s’appelle le premier, un petit garçon.