Benjamin Maréchal a testé pour vous les cadenas des vélos: «À la disqueuse, aucun ne m’a résisté plus de 24 secondes» (vidéo)

En général dans les tests conso, on achète des produits premiers prix. Pas cette fois ! Vu la valeur des vélos électriques et partant du principe que les assurances imposent parfois deux cadenas nous avons choisi de tester du lourd mais avant de disquer il faut s’y retrouver.

Difficile de s’y retrouver dans les niveaux de sécurité affichés, je demande à Isabelle de me décoder l’étiquette d’une chaîne 8-110.Huit millimètres, c’est l’épaisseur de la maille cachée sous le tissu et cent dix c’est la longueur de la chaîne. On est plutôt sur un cadenas moyen de gamme qui convient pour un vélo de 3000 euros par exemple ».

Chaine 9-90

En flânant dans le magasin, j’aperçois le fameux cadenas serpentin ultra-mince. En me promenant gare centrale juste avant de démarrer le reportage, j’en ai vu quelques-uns attachés sur des vélos. Je demande à Isabelle son avis. « Ça, ça va durer 30 secondes ».

Cadenas serpentin

Au final, j’ai choisi d’attaquer 5 modèles : un Axa Defender qui se trouve souvent sur les roues arrières (35€) ; une chaîne indépendante 9/90 norme Art2 (70€) ; un cadenas rigide haute qualité avec double serrure (125€) ; un cadenas dépliant sécurité 15 avec alarme sonore (250 €) et le fameux cadenas serpentin à code (15€).

À l’attaque.

J’imagine (peut-être un peu naïvement) que les voleurs n’ont pas les moyens de s’acheter de la disqueuse haut de gamme mais je demande quand même à un pro de l’outillage de m’équiper. Tim Dewilde de Cipac Wavre me recommande, en entrée de gamme, une Bosch 800 watts, sans fil avec un disque métal de 2mm. Il y en a pour 200€ environ HTVA. Sur le parking du magasin, nous installons notre établi. C’est parti.

Comme prévu le serpentin ne résiste pas. Il m’a fallu 8 secondes pour le disquer, même pas. Ça donne froid dans le dos. J’enchaîne assez rapidement avec l’Axa Defender et j’attaque la partie en métal qui bloque la roue arrière. Je dois y mettre un peu d’entrain et appuyer sur la disqueuse. Le cadenas lâche au but de 24 secondes. « Si vous avez dû forcer c’est que votre disque souffre déjà un peu » me dit Tim.

Cadenas Defender

Le cadenas dépliant me semble être un fameux morceau. Le chrono ne me donne pas raison car je parviens à le couper en 15 secondes. Par contre, l’alarme sonore s’est déclenchée assez vite. Le bruit peut être un bon allié pour garder son vélo le plus longtemps possible.

Cadenas dépliant

L’opération sur ce cadenas a généré beaucoup de fumée. Ça dit quand même une certaine résistance. Sur les conseils de Tim, je place un nouveau disque pour attaquer les deux derniers cadenas que je suppute « résistants ».

J’enchaîne avec le cadenas rigide à double serrure. Trop facile… Zip zip zip, en 16 secondes je l’avais déjà vaincu.

Qui gagne alors ?

Dernière épreuve, le cadenas chaîne. C’est effectivement trop dangereux de s’y attaquer seul. La chaîne bouge, la disqueuse ne prend pas. Je demande à Tim de le tendre avec moi et nous attaquons la bête. Pas si simple et un chrono de 20 secondes.