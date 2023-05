«Sympa la force»: l’heure du choix a sonné, Cédric Doumbé annonce sa signature… au PFL!

Cédric Doumbé c’est LE combattant de kickboxing par excellence. Son palmarès ? Onze championnats du monde, dont 7 au Glory. Que ça ! En 2021, et après avoir tout remporté dans sa discipline, il décide de passer au MMA, sport roi en termes de bagarre. Deux ans plus tard, son bilan est de 4-0. Le 28 avril dernier, le Franco-Camerounais de 30 ans lançait une idée révolutionnaire : laisser son public opter pour la suite de sa carrière. Cédric Doumbé avait alors trois choix devant lui avec l’UFC, le PFL et le Bellator. Pour faire simple, la « fame » s’offrait à lui à l’UFC, tandis que le PFL et le Bellator lui offraient la « money ».

Ce mercredi, l’heure du choix a sonné pour le kickboxeur, qui a annoncé sa signature… au PFL, et ce malgré les 70 % de votes de ses fans pour l’UFC. Il explique son choix dans une vidéo publiée sur YouTube. À l’UFC, le président Dana White lui proposait un contrat « 20+20 », soit 20.000 dollars par combat + 20.000 dollars en cas de victoire. Tandis qu’au PFL « financièrement parlant, je prends sept fois plus que l’UFC. T’as fait un bac S ? T’as fait un bac STMG ? Fais le calcul. Un million de dollars : ça, c’est le tournoi du PFL. Et je ne vous parle pas de ma prime de base, juste du prix du tournoi ».

Au-delà de l’aspect financier, l’athlète à une véritable stratégie derrière la tête. Le but ? Profiter du PFL pour conquérir l’UFC, le tout sans attendre des années pour combattre pour le titre. « La stratégie, c’est de conquérir le marché américain. On arrive et on fout le bordel. Possibilité d’être champion en un an. On va faire une Michael Chandler. Champion du PFL, on arrive et bam : Dana, viens ici, c’est qui le champion ? (…) Le train à destination de la ceinture du PFL est à quai. Montez ! ».

La ligue a officialisé sa signature dans la foulée. Cédric Doumbé devrait y faire ses débuts le 23 juin prochain lors d’un événement qui se tiendra à Atlanta, aux États-Unis. « Cédric Doumbé est l’un des plus grands athlètes au monde et un formidable ajout à la liste des combattants du PFL. Cédric a dominé le sport du kickboxing et est sur le point de faire de même en MMA. Il est l’un des combattants les plus talentueux au monde et aura un impact immédiat ici dans la PFL », a déclaré le président de la PFL, Ray Sefo, dans un communiqué. « Je suis un combattant unique qui rejoint une organisation unique. Je suis impatient de connaître le succès au PFL », a réagi Doumced dans cette même note.