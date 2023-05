«Une de ces auditions que l’on n’oubliera jamais»: un ancien candidat de «The Voice» fait un carton dans «Britain’s got talent» et décroche le golden buzzer (vidéo)

En 2016, MB14 offrait aux téléspectateurs de « The Voice » sur TF1 une prestation très remarquée de beatboxing. En mai 2022, on l’a vu au cinéma à l’affiche de « Ténor » avec Michèle Laroque.

Voilà que l’artiste veut sortir de l’Hexagone. Il a choisi d’aller au Royaume-Uni, pour participer à l’émission « Britain’s got talent ». Autant dire que sa prestation a là aussi été très remarquée, jusqu’à déclencher le golden buzzer de la part des animateurs du programme, Anthony McPartlin et de Declan Donnelly. « Je ne sais pas où vous étiez. Mais sérieusement, peu importe d’où vous venez, on aurait déjà dû avoir entendu parler de vous. C’est une de ces auditions que l’on n’oubliera jamais », a lâché Simon Cowell, juré emblématique de « Britain’s got talent ».