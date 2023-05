Les panneaux photovoltaïques du Grand Fa à Malmedy toujours pas encore raccordés… mais ce sera bientôt le cas

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a beau avoir des bonnes idées, ce n’est pas pour autant qu’elles seront mises en place en temps et en heure. À Malmedy, la commune avait eu la riche idée d’installer une batterie de panneaux photovoltaïques sur sept bâtiments communaux. Si sur six d’entre eux tout va bien, ceux sur le Grand Fa ne fonctionnent pas. La faute à une cabine électrique qu’il faut modifier.