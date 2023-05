86 pylônes de la ligne aérienne 70kV entre Gouy et Monceau bientôt démontés par Elia

Cette liaison n’était plus nécessaire pour répondre aux besoins en électricité de la zone, elle est dès lors démontée.

Dans une seconde phase, on démontera les fondations. L’ensemble des matériaux seront ensuite évacués dans les filières de recyclage dédiées.

La sécurité d’alimentation étant garantie par cette dernière, la liaison dont il est ici question peut dès lors être démontée. Le démontage des câbles avait déjà été réalisé entre mai et juillet 2021, ce sont maintenant aux pylônes d’être démontés.

Le démontage de cette liaison 70 kV a été rendu possible par l’optimisation d’une autre liaison, également de 70 kV, entre les deux mêmes postes en 2020.

Plusieurs brochures et courriers ont déjà été distribués aux riverains afin de les informer de l’évolution du projet. De plus, l’équipe projet se tient à leur disposition pour répondre aux éventuelles questions, au numéro de téléphone gratuit 0800/18 002 ou via riverains@elia.be