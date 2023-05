Amiens: quand les chiens parviennent à détecter les fuites d’eau

Une gamelle d’eau pour s’humidifier la truffe et voilà Nina partie à la recherche des fuites d’eau. En pleine campagne du côté de l’avenue du Golf à Salouël, commune jouxtant Amiens. Et c’est plutôt physique. Nina est une chienne Berger allemand, qui a déjà dans les pattes une carrière de recherche de personnes disparues. Au bout de laisse, il y a François Bourdeau. « Elle va marquer l’arrêt quand elle sent le chlore », explique le cynotechnicien à la tête de l’entreprise K9 cyno consultant qui travaille en partenariat avec Véolia. Il intervient dans toute la France avec ses trois autres chiens, un Malinois, un croisé Border collie et un Beagle. Il est très demandé. Il sera bientôt à Lille et Boulogne-sur-mer et dans les Yvelines d’ici la fin du mois de mai.

Vingt kilomètres parcourus

Du 2 au 5 mai, Amiens Métropole a fait appel à ses services pour rechercher des fuites sur les canalisations d’adduction, les gros tuyaux qui acheminent l’eau potable depuis la zone de captage jusqu’au réservoir. Vendredi 5 mai, François Bourdeau était sur le terrain, avec les agents du service de l’eau d’Amiens Métropole, entre le captage de Saint-Fuscien et le réservoir situé route de Dury. « Nous avons parcouru environ 20 kilomètres cette semaine et les chiens ont marqué une quarantaine de fois. Notre intervention permet de prélocaliser les zones de recherche ».