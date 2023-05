Menaces de mort, cris, coups...: Simon a été obligé de déménager à cause de son voisin Edward, qui lui faisait vivre un véritable enfer, «il l’entendait roter et péter bruyamment à travers les murs» (photo)

Selon les informations du Sun, Edward pourrissait la vie de Simon en cognant sur les murs et en faisant des renvois et des pets très bruyants. À bout de nerfs, Simon a plusieurs fois menacé Edward, jusqu’à en venir aux mains. « Je vais mettre ta putain de tête à travers le sol », lui a-t-il une fois déclaré.

Simon Joynson, un Britannique, a été obligé de faire intervenir la police chez lui à cause de son voisin, Edward Riley, 44 ans, qui lui faisait vivre un véritable enfer.

« Je vis dans la peur constante qu’il brûle la maison, je sais de quoi il est capable », témoigne Simon au quotidien britannique. « Il m’a poussé à bout, et personne n’a le droit de me harceler ainsi. Il tape, crie et délire tout le temps », ajoute le Britannique.