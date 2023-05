Hazerka, TikTokeur au million d’abonnés, est venu parler harcèlement scolaire à Margny-lès-Compiègne

« Comment tu règles ça ? Ça veut dire quoi à ta manière ? » En face d’Hazerka, le volontaire de l’Epide de Margny-lès-Compiègne hausse les épaules. « Tu sais, la violence n’a jamais rien résolu », assène l’influenceur. Ce mercredi 3 mai 2023, il était invité par la directrice, Emmanuelle Louise, à passer la journée à l’établissement d’insertion, installé dans les anciens locaux militaires, pour parler harcèlement avec les volontaires.

Harcèlement dont il a lui-même été victime lorsqu’il est entré au collège des Bourgognes, à Chantilly, il y a plus de 15 ans. Devant ces jeunes, venus chercher une seconde chance dans cet établissement, il ne cache rien des séquelles, physiques et psychologiques, dont il souffre et il raconte, rapidement, son parcours. Depuis les premières moqueries sur son apparence – « binoclard », « calculatrice » – jusqu’aux 32 coups de crampons qu’il a reçus dans un vestiaire du club de football où il venait de disputer la coupe Gambardella. Il a déjà tout raconté, dans une chanson d’abord, puis dans des livres.