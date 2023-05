«C à vous»: le talk-show de France 5 déménage à Cannes le temps du célèbre Festival

Du 16 au 26 mai (veille de sa clôture), dès 18h55, « C à vous » sera sur la Croisette à l’occasion du 76e Festival de Cannes. Anne-Elisabeth Lemoine, en compagnie de Pierre Lescure et Bertrand Chameroy, accueillera d’abord le gratin du cinéma mondial, avant de passer la main à Emilie Tran Nguyen, en studio à Paris, pour les rendez-vous habituels.

Côté invités possibles, tous les rêves sont permis. Si le Festival est fier d’annoncer la présence de six réalisatrices en compétition (dont Alice Rohrwacher, Catherine Breillat), plusieurs gros calibres seront présentés hors compétition : « Jeanne du Barry », de Maïwenn, avec Johnny Depp, « Killers of the Flower Moon », de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, « Indiana Jones et le cadran de la destinée », de James Mangold, avec Harrison Ford. La série « The Idol », avec The Weeknd et Lily-Rose Depp, sera aussi dévoilée.