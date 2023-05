Dans un peu plus d’un mois, la librairie du Marabout à Gilly fermera définitivement, mettant un terme à une belle aventure familiale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a 15 ans, Muriel Cherpion réalisait son rêve en rachetant, avec son époux, la petite librairie de quartier. « C’est ce qu’elle avait toujours voulu faire. Alors quand l’occasion s’est présentée, elle ne l’a pas laissé passer. Nous connaissions bien le quartier et ses habitants, pour y habiter. On ne pouvait pas imaginer meilleure situation », résume Élodie Billiau, sa fille… et son employée aussi depuis près de 12 ans.