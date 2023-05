Trains, bus, trams, métro… le billet unique voté à la Chambre ce jeudi

Payer l’intégralité de son voyage avec un seul ticket en conjuguant le train et les autres moyens de transport en commun. Cette formule existe en Allemagne et en Autriche. En Belgique, elle est possible via le « Brupass » à Bruxelles. La Chambre doit adopter, ce jeudi, un texte pour appeler le gouvernement fédéral à généraliser ce dispositif à l’ensemble du pays. « Ce ticket intégré va permettre l’intermodalité sur un trajet », explique la députée Chanelle Bonaventure (PS).

Le gouvernement doit se pencher sur la question en concertation avec les Régions, la SNCB et les sociétés régionales de transport (TEC, Stib et de Lijn). « L’objectif est de permettre aux voyageurs de choisir facilement sur la base d’informations partagées en temps réel, le trajet le plus adapté quels que soient le type et le prestataire de services de transport en commun. Le tarif doit être plus avantageux que si on prend plusieurs billets séparés pour un seul parcours », poursuit la députée socialiste. Ce billet intégré doit concerner les navetteurs, mais aussi les voyageurs occasionnels « grâce à un système simplifié facilement utilisable ».