Manchester City pourrait toucher le jackpot: voici le montant que le club de Kevin De Bruyne pourrait gagner si les Citizens réalisent un triplé historique

Ce jeudi, le club de Manchester City fait les gros titres en Angleterre. Les Skyblues font la Une du Sun, car ils sont toujours en course pour remporter un triplé historique, avec la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup. Si les Citizens réussissent à gagner ces trois trophées, ils pourraient faire rentrer une énorme somme dans les caisses du club.

The Sun a fait les calculs et nous livre le total. En tout, les Mancuniens pourraient gagner plus de 285 M£, soit près de 330 M€ ! Avec ça, les hommes de Pep Guardiola pourraient s’offrir un mercato XXL cet été…